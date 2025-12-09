La Croix de Rognon Rougemont Doubs
La Croix de Rognon Rougemont Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Croix de Rognon A pieds Difficile
La Croix de Rognon Place de la Mémoire, Rougemont 25680 Rougemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 18320.0 Tarif :
Une randonnée à faire sur une journée pour découvrir le pittoresque pays de Rougemont et ses villages au patrimoine atypique.
https://explore.doubs.fr/trek/1099
English :
A one-day hike to discover the picturesque Rougemont region and its villages with their atypical heritage.
Deutsch :
Eine Tageswanderung, bei der Sie das malerische Land von Rougemont und seine Dörfer mit atypischem Kulturerbe entdecken können.
Italiano :
Una passeggiata di un giorno per scoprire la pittoresca regione del Rougemont e i suoi villaggi dal patrimonio atipico.
Español :
Un paseo de un día para descubrir la pintoresca región de Rougemont y sus pueblos con un patrimonio atípico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data