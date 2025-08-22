La Fontaine au loup Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

La Fontaine au loup En VTT assistance électrique Facile

La Fontaine au loup Montagny-sur-Grosne 71520 Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6100.0 Tarif :

La beauté sereine de ces paysages a laissé penser à un jeune amoureux, Léon de Bruys, ami de Lamartine, qu’il suffirait d’y installer une spacieuse demeure à l’italienne , largement ouverte sur la vallée, pour qu’un belle italienne vienne s’y exiler l’amoureux s’étant ruiné dans l’entreprise, la belle n’a pas donné suite …

Facile

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

The serene beauty of these landscapes let think to a young lover, Léon de Bruys, friend of Lamartine, that it would be enough to install there a spacious residence à l’italienne , widely opened on the valley, so that a beautiful Italian would come to exile there: the lover having ruined himself in the enterprise, the beautiful one did not follow up…

Deutsch :

Die heitere Schönheit dieser Landschaften ließ einen jungen Verliebten, Léon de Bruys, einen Freund Lamartines, glauben, dass es genügen würde, hier ein geräumiges Haus im italienischen Stil zu errichten, das sich weit zum Tal hin öffnet, damit eine schöne Italienerin hierher ins Exil gehen würde: Da der Verliebte sich mit dem Unternehmen ruinierte, ging die Schöne nicht darauf ein …

Italiano :

La serena bellezza di questi paesaggi indusse un giovane amante, Léon de Bruys, amico di Lamartine, a pensare che sarebbe bastato installarvi una spaziosa residenza all’italiana , spalancata sulla vallata, perché una bella italiana venisse a viverci: l’amante, essendosi rovinato nell’impresa, la bella donna non ebbe seguito…

Español :

La serena belleza de estos paisajes llevó a un joven enamorado, Léon de Bruys, amigo de Lamartine, a pensar que bastaría con instalar allí una espaciosa residencia a la italiana , abierta de par en par sobre el valle, para que una bella italiana viniera a vivir allí: habiéndose arruinado el enamorado en la empresa, la bella mujer no siguió…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data