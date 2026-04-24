Sorties botanique à la découverte des orchidées de Montagny des arbres de Pézanin Navour-sur-Grosne
Sorties botanique à la découverte des orchidées de Montagny des arbres de Pézanin Navour-sur-Grosne mercredi 6 mai 2026.
Navour-sur-Grosne
Sorties botanique à la découverte des orchidées de Montagny des arbres de Pézanin
Montagny-sur-Grosne et Dompierre-les-Ormes Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Qu’avez-vous prévu, le 6 mai prochain ? Rien ? Maintenant, si !??
Si vous êtes fan de botanique ou simplement curieux de découvrir le monde du végétal, rejoignez nous pour une sortie nature gratuite, le matin, l’après-midi, ou les deux !
Au programme
La découverte des orchidées de Montagny-sur-Grosne le matin, accompagnés de passionnés de botanique https://www.shna-ofab.fr/agenda/les-orchidees-de-montagny-sur-grosne/
La visite de l’Arboretum de Pézanin l’après-midi, à Dompierre-les-Ormes, avec un expert de l’ONF (Office National des Forêts) https://www.shna-ofab.fr/agenda/visite-guidee-de-l-arboretum-de-pezanin/
Entre les deux ? Un agréable pique-nique entre nous, entre prairies et forêts, à Montagny !
Alors inscrivez vous dès à présent en cliquant sur les liens ci-dessus.
Sous réserve de beau temps.
Plus d’infos www.shna-ofab.fr/agenda .
Montagny-sur-Grosne et Dompierre-les-Ormes Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Sorties botanique à la découverte des orchidées de Montagny des arbres de Pézanin
L’événement Sorties botanique à la découverte des orchidées de Montagny des arbres de Pézanin Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-04-24 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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