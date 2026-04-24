Navour-sur-Grosne

Sorties botanique à la découverte des orchidées de Montagny des arbres de Pézanin

Montagny-sur-Grosne et Dompierre-les-Ormes Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Qu’avez-vous prévu, le 6 mai prochain ? Rien ? Maintenant, si !??

Si vous êtes fan de botanique ou simplement curieux de découvrir le monde du végétal, rejoignez nous pour une sortie nature gratuite, le matin, l’après-midi, ou les deux !

Au programme

La découverte des orchidées de Montagny-sur-Grosne le matin, accompagnés de passionnés de botanique https://www.shna-ofab.fr/agenda/les-orchidees-de-montagny-sur-grosne/

La visite de l’Arboretum de Pézanin l’après-midi, à Dompierre-les-Ormes, avec un expert de l’ONF (Office National des Forêts) https://www.shna-ofab.fr/agenda/visite-guidee-de-l-arboretum-de-pezanin/

Entre les deux ? Un agréable pique-nique entre nous, entre prairies et forêts, à Montagny !

Alors inscrivez vous dès à présent en cliquant sur les liens ci-dessus.

Sous réserve de beau temps.

Plus d’infos www.shna-ofab.fr/agenda .

Montagny-sur-Grosne et Dompierre-les-Ormes Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sorties botanique à la découverte des orchidées de Montagny des arbres de Pézanin

L’événement Sorties botanique à la découverte des orchidées de Montagny des arbres de Pézanin Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-04-24 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III