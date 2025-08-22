Le vallon du Raverot Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Le vallon du Raverot En VTT assistance électrique Facile

Le vallon du Raverot Montagny-sur-Grosne 71520 Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Petit village perché, Montagny domine la vallée et offre de vastes échappées sur les monts du Mâconnais, du Beaujolais et du Clunisois.

Facile

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

A small perched village, Montagny dominates the valley, offering vast views of the Mâconnais, Beaujolais and Clunisois mountains.

Deutsch :

Montagny, ein kleines Dorf auf einem Hügel, überragt das Tal und bietet weite Ausblicke auf die Berge des Mâconnais, des Beaujolais und des Clunisois.

Italiano :

Piccolo villaggio collinare, Montagny domina la valle e offre ampie vedute sulle montagne del Mâconnais, del Beaujolais e del Clunisois.

Español :

Montagny, pequeño pueblo situado en lo alto de una colina, domina el valle y ofrece amplias vistas de los montes Mâconnais, Beaujolais y Clunisois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data