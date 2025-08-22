Le vallon du Raverot Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire
Le vallon du Raverot Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Le vallon du Raverot En VTT assistance électrique Facile
Le vallon du Raverot Montagny-sur-Grosne 71520 Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Petit village perché, Montagny domine la vallée et offre de vastes échappées sur les monts du Mâconnais, du Beaujolais et du Clunisois.
Facile
https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24
English :
A small perched village, Montagny dominates the valley, offering vast views of the Mâconnais, Beaujolais and Clunisois mountains.
Deutsch :
Montagny, ein kleines Dorf auf einem Hügel, überragt das Tal und bietet weite Ausblicke auf die Berge des Mâconnais, des Beaujolais und des Clunisois.
Italiano :
Piccolo villaggio collinare, Montagny domina la valle e offre ampie vedute sulle montagne del Mâconnais, del Beaujolais e del Clunisois.
Español :
Montagny, pequeño pueblo situado en lo alto de una colina, domina el valle y ofrece amplias vistas de los montes Mâconnais, Beaujolais y Clunisois.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data