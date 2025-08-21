Les hauts de Clermain Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Les hauts de Clermain En VTT assistance électrique Facile

Les hauts de Clermain Clermain 71520 Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4500.0 Tarif :

Clermain, petit village blotti de part et d’autre de la Grosne, s’est étendu sur les deux versants de la rivière initialement voués à l’élevage. La commune fut longtemps un important nœud ferroviaire, comme en témoignent les très nombreuses maisonnettes de garde-barrières

Facile

+33 3 85 59 72 24

English :

Clermain, a small village nestled on either side of the Grosne river, has grown up on both sides of the river, originally devoted to livestock farming. For a long time, the village was an important railway junction, as evidenced by the large number of gatehouses

Deutsch :

Clermain ist ein kleines Dorf, das sich an beide Seiten des Grosne-Flusses schmiegt und sich auf den beiden Hängen des Flusses ausgebreitet hat, die ursprünglich für die Viehzucht bestimmt waren. Die Gemeinde war lange Zeit ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, wovon die zahlreichen Bahnwärterhäuschen zeugen

Italiano :

Clermain, un piccolo villaggio adagiato su entrambe le sponde del Grosne, si è sviluppato sulle due sponde del fiume, originariamente utilizzate per l’allevamento del bestiame. Per molto tempo il villaggio è stato un importante nodo ferroviario, come dimostra il gran numero di portinerie

Español :

Clermain, un pequeño pueblo enclavado a ambos lados del Grosne, ha crecido en las dos orillas del río que originalmente se utilizaban para la ganadería. Durante mucho tiempo, el pueblo fue un importante nudo ferroviario, como demuestra el gran número de garitas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data