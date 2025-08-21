Les Echeliers Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Les Echeliers En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les Echeliers Brandon 71520 Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Cette promenade conduit à travers le temps maison de maître, fermes du XVIIIe siècle, fenils, séchoirs … Pendant que la pente s’élèvera doucement, découvrez des paysages changeants, des panoramas qui font apprécier les bocages verdoyants et les forêts aux multiples essences

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

This walk takes you back in time: mansions, 18th-century farms, haylofts, drying sheds? As the slope gently rises, you’ll discover changing landscapes and panoramic views of verdant bocages and multi-species forests

Deutsch :

Dieser Spaziergang führt durch die Zeit: Herrenhäuser, Bauernhöfe aus dem 18. Jahrhundert, Heuschober, Trockenkammern? Während der Hang sanft ansteigt, entdecken Sie wechselnde Landschaften, Panoramen, die grüne Heckenlandschaften und Wälder mit zahlreichen Baumarten schätzen lassen

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà indietro nel tempo: palazzi, fattorie del XVIII secolo, fienili, essiccatoi? Man mano che il pendio sale dolcemente, scoprirete paesaggi mutevoli e viste panoramiche che vi faranno apprezzare il verde lussureggiante dei campi coltivati e dei boschi con le loro numerose specie

Español :

Este paseo le hará retroceder en el tiempo: mansiones, granjas del siglo XVIII, pajares, secaderos.. A medida que la pendiente asciende suavemente, descubrirá paisajes cambiantes y vistas panorámicas que le harán apreciar el verde exuberante de las tierras de labranza con setos y los bosques con sus numerosas especies

