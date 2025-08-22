Balade des hauts de Brandon BR1 Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Balade des hauts de Brandon BR1 En VTT assistance électrique Facile

Balade des hauts de Brandon BR1 Brandon 71520 Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4900.0 Tarif :

Brandon, nouvelle commune de Navour-sur-Grosne, est un petit bourg de 300 âmes blotti entre le Clunisois et le Charollais. Il est situé près de la RCEA à 20 minutes de Mâcon, 10 minutes de Cluny et 30 minutes de Charolles. Ses bocages, ses bois sont un régal pour les yeux et pour les promenades. Brandon est le seul village du canton à s’enorgueillir d’une fontaine abreuvoir datant de 1870 en état de fonctionnement.

+33 3 85 59 72 24

English :

Brandon, the new commune of Navour-sur-Grosne, is a small village of 300 souls nestled between the Clunisois and Charollais regions. It’s just off the RCEA, 20 minutes from Mâcon, 10 minutes from Cluny and 30 minutes from Charolles. Its hedged farmland and woods are a delight to the eye and to walk through. Brandon is the only village in the canton to boast a working drinking fountain dating from 1870.

Deutsch :

Brandon, die neue Gemeinde von Navour-sur-Grosne, ist ein kleines Dorf mit 300 Seelen, das sich zwischen Clunisois und Charollais schmiegt. Es liegt in der Nähe der RCEA, 20 Minuten von Mâcon, 10 Minuten von Cluny und 30 Minuten von Charolles entfernt. Seine Bocages und Wälder sind eine Augenweide und laden zu Spaziergängen ein. Brandon ist das einzige Dorf im Kanton, das noch einen funktionierenden Brunnen aus dem Jahr 1870 besitzt.

Italiano :

Brandon, il nuovo comune di Navour-sur-Grosne, è un piccolo villaggio di 300 anime situato tra le regioni del Clunisois e dello Charollais. Si trova vicino alla RCEA, a 20 minuti da Mâcon, 10 minuti da Cluny e 30 minuti da Charolles. I suoi campi coltivati a siepi e i suoi boschi sono una gioia per gli occhi e per gli escursionisti. Brandon è l’unico villaggio del cantone a vantare una fontana funzionante, risalente al 1870.

Español :

Brandon, el nuevo municipio de Navour-sur-Grosne, es un pequeño pueblo de 300 habitantes situado entre las regiones de Clunisois y Charollais. Está situado cerca del RCEA, a 20 minutos de Mâcon, a 10 minutos de Cluny y a 30 minutos de Charolles. Sus setos y sus bosques son un regalo para la vista y los paseantes. Brandon es el único pueblo del cantón que cuenta con una fuente de agua potable en funcionamiento que data de 1870.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data