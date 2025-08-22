Le grand tour Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire
Petit village perché, Montagny domine la vallée et offre de vastes échappées sur les monts du Mâconnais, du Beaujolais et du Clunisois. La beauté sereine de ces paysages a laissé penser à un jeune amoureux, Léon de Bruys, ami de Lamartine, qu’il suffirait d’y installer une spacieuse demeure à l’italienne , largement ouverte sur la vallée, pour qu’un belle italienne vienne s’y exiler l’amoureux s’étant ruiné dans l’entreprise, la belle n’a pas donné suite …
English :
A small perched village, Montagny overlooks the valley and offers vast views of the Mâconnais, Beaujolais and Clunisois mountains. The serene beauty of these landscapes led a young lover, Léon de Bruys, a friend of Lamartine, to think that all he had to do was build a spacious Italian-style residence here, with a wide view over the valley, so that a beautiful Italian would come and live in exile: the lover having ruined himself in the venture, the beauty did not follow up …
Deutsch :
Montagny, ein kleines Dorf auf einem Hügel, beherrscht das Tal und bietet weite Ausblicke auf die Berge des Mâconnais, des Beaujolais und des Clunisois. Die ruhige Schönheit dieser Landschaft ließ einen jungen Verliebten, Léon de Bruys, einen Freund Lamartines, glauben, dass es genügen würde, hier ein geräumiges Haus im italienischen Stil zu errichten, das sich weit zum Tal hin öffnet, damit eine schöne Italienerin hierher ins Exil gehen würde: Da der Verliebte sich mit dem Unternehmen ruinierte, ging die Schöne nicht darauf ein …
Italiano :
Montagny è un piccolo villaggio arroccato sulla valle, che offre una vasta vista sulle montagne del Mâconnais, del Beaujolais e del Clunisois. La serena bellezza di questi paesaggi indusse un giovane amante, Léon de Bruys, amico di Lamartine, a pensare che sarebbe bastato costruire qui una spaziosa residenza all’italiana , con vista sulla valle, perché una bella italiana venisse a vivere in esilio: l’amante si rovinò nell’impresa, e la bella donna non ebbe seguito…
Español :
Montagny es un pueblecito encaramado en lo alto del valle, que ofrece amplias vistas de los montes Mâconnais, Beaujolais y Clunisois. La serena belleza de estos paisajes llevó a un joven enamorado, Léon de Bruys, amigo de Lamartine, a pensar que bastaba con construir aquí una espaciosa residencia a la italiana , con vistas al valle, para que una bella italiana viniera a vivir en el exilio: el enamorado se arruinó en la empresa, y la bella mujer no siguió adelante…
