La Fontaine des Acacias Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.
La Fontaine des Acacias Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Parcours sans difficulté entre les parcelles de résineux. Découverte d’un des deux seuls points d’eau de la forêt creusé à flanc de doline.
English :
The route is easy to follow between the coniferous plots. Discovery of one of the only two water points in the forest dug into the side of a doline.
Deutsch :
Unschwierige Wanderung zwischen den Nadelholzparzellen. Entdecken Sie eines der beiden einzigen Wasserlöcher des Waldes, das in eine Doline gegraben wurde.
Italiano :
Percorso facile tra le parcelle di conifere. Scoperta di uno degli unici due punti d’acqua della foresta, scavato nel fianco di una dolina.
Español :
Ruta fácil entre las parcelas de coníferas. Descubrimiento de uno de los dos únicos puntos de agua del bosque, excavado en la ladera de un sumidero.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data