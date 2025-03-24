La Fontaine des Acacias Besançon Doubs

La Fontaine des Acacias Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.

La Fontaine des Acacias A pieds Facile

La Fontaine des Acacias Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5700.0 Tarif :

Parcours sans difficulté entre les parcelles de résineux. Découverte d’un des deux seuls points d’eau de la forêt creusé à flanc de doline.

English :

The route is easy to follow between the coniferous plots. Discovery of one of the only two water points in the forest dug into the side of a doline.

Deutsch :

Unschwierige Wanderung zwischen den Nadelholzparzellen. Entdecken Sie eines der beiden einzigen Wasserlöcher des Waldes, das in eine Doline gegraben wurde.

Italiano :

Percorso facile tra le parcelle di conifere. Scoperta di uno degli unici due punti d’acqua della foresta, scavato nel fianco di una dolina.

Español :

Ruta fácil entre las parcelas de coníferas. Descubrimiento de uno de los dos únicos puntos de agua del bosque, excavado en la ladera de un sumidero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data