La forêt de l’Aigoual Gatuzières Lozère
La forêt de l’Aigoual Marche nordique Difficulté moyenne
Durée : 270 Distance : 11726.0 Tarif :
Par une ancienne draille, partez à la conquête de l’Aigoual, en traversant ces forêts aux hêtres tortueux !
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14
English :
Follow an ancient road to conquer the Aigoual, through forests of twisting beech trees!
Deutsch :
Über eine alte Draille erobern Sie den Aigoual, indem Sie diese Wälder mit ihren verschlungenen Buchen durchqueren!
Italiano :
Seguite un’antica strada per conquistare l’Aigoual, attraverso boschi di faggi tortuosi!
Español :
Siga un antiguo camino para conquistar el Aigoual, a través de bosques de hayas retorcidas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère