La forêt de Lamotte-Beuvron… à cheval Vouzon Loir-et-Cher

Au cœur de la Sologne, à 7 kms du Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron et de nombreux lieux d’hébergement, ce petit circuit équestre offre un terrain souple et entièrement boisé, propice au délassement des chevaux, notamment à l’issue des grandes compétitions équestres estivales.

English :

In the heart of the Sologne, 7 kms from the Lamotte-Beuvron Federal Equestrian Park and numerous accommodation sites, this small equestrian circuit offers a flexible and entirely wooded terrain, ideal for the horses to relax, especially after the major summer equestrian competitions.

Deutsch :

Im Herzen der Sologne, 7 km vom Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron und zahlreichen Unterkünften entfernt, bietet diese kleine Reitstrecke ein weiches, vollständig bewaldetes Gelände, das sich besonders nach den großen sommerlichen Reitturnieren für die Entspannung der Pferde eignet.

Italiano :

Nel cuore della Sologna, a 7 km dal Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron e da numerose strutture ricettive, questo piccolo circuito equestre offre un terreno morbido e interamente boscoso, favorevole al relax dei cavalli, in particolare al termine dei grandi concorsi equestri estivi.

Español :

En el corazón de la Sologne, a 7 km del Parque Ecuestre Federal de Lamotte-Beuvron y de numerosos lugares de alojamiento, este pequeño circuito ecuestre ofrece un terreno flexible y totalmente arbolado, propicio para el descanso de los caballos, sobre todo después de las grandes competiciones ecuest

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par SIT Centre-Val de Loire