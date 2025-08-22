La Forêt de Saint-Louis Clermont Oise

La Forêt de Saint-Louis En VTC

La Forêt de Saint-Louis GARE 60600 Clermont Oise Hauts-de-France

À flanc de colline, Clermont surveille les derniers escarpements du Bassin parisien. Flânez dans la vieille ville avant de partir le long du vallon de l’Arré qui vous conduit à Bresles (ancienne résidence des évêques de Beauvais). Plus loin, la forêt de Hez-Froidmont abrite une statue de Saint-Louis le souverain serait né dans le château de La Neuville-en-Hez !

English : La Forêt de Saint-Louis

On the hillside, Clermont watches over the last escarpments of the Paris Basin. Stroll through the old town before setting off along the Arré valley which leads you to Bresles (former residence of the Bishops of Beauvais). Further on, the forest of Hez-Froidmont is home to a statue of Saint-Louis: the sovereign is said to have been born in the castle of La Neuville-en-Hez!

Deutsch : La Forêt de Saint-Louis

Am Hang eines Hügels gelegen, überwacht Clermont die letzten Steilhänge des Pariser Beckens. Schlendern Sie durch die Altstadt, bevor Sie entlang des Arré-Tals nach Bresles (ehemalige Residenz der Bischöfe von Beauvais) aufbrechen. Etwas weiter entfernt befindet sich im Wald von Hez-Froidmont eine Statue von Saint-Louis: Der Herrscher soll im Schloss von La Neuville-en-Hez geboren worden sein!

Italiano :

Sulla collina, Clermont sorveglia le ultime scarpate del bacino di Parigi. Passeggiate nel centro storico prima di dirigervi lungo la valle dell’Arré verso Bresles (antica residenza dei vescovi di Beauvais). Più avanti, la foresta di Hez-Froidmont ospita una statua di Saint-Louis: si dice che il sovrano sia nato nel castello di La Neuville-en-Hez!

Español : La Forêt de Saint-Louis

En la ladera, Clermont vigila los últimos escarpes de la cuenca de París. Pasee por el casco antiguo antes de dirigirse por el valle del Arré a Bresles (antigua residencia de los obispos de Beauvais). Más adelante, el bosque de Hez-Froidmont alberga una estatua de San Luis: ¡se dice que el soberano nació en el castillo de La Neuville-en-Hez!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France