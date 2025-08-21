La Forêt d’Exception® de Haguenau n°4 Au fil de la Moder Haguenau Bas-Rhin

La Forêt d’Exception® de Haguenau n°4 Au fil de la Moder

La Forêt d’Exception® de Haguenau n°4 Au fil de la Moder 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 27000.0 Tarif :

Ce parcours vallonné vous permettra de rejoindre Pfaffenhoffen depuis Haguenau. Le circuit traverse le Val de Moder et invite à la découverte de beaux villages agricoles où la culture du houblon est particulièrement

présente.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

This hilly route takes you from Haguenau to Pfaffenhoffen. The route crosses the Val de Moder and invites you to discover beautiful farming villages where hop growing is particularly present

hops.

Deutsch :

Auf dieser hügeligen Strecke können Sie von Haguenau aus nach Pfaffenhoffen gelangen. Die Strecke führt durch das Val de Moder und lädt zur Entdeckung schöner landwirtschaftlicher Dörfer ein, in denen der Hopfenanbau besonders stark ausgeprägt ist

präsent ist.

Italiano :

Questo percorso ondulato vi porterà da Haguenau a Pfaffenhoffen. Il percorso attraversa la Val de Moder e invita a scoprire splendidi villaggi agricoli dove la coltivazione del luppolo è particolarmente presente

luppolo.

Español :

Esta ruta ondulada le llevará de Haguenau a Pfaffenhoffen. La ruta atraviesa el Val de Moder y le invita a descubrir bellos pueblos agrícolas donde el cultivo del lúpulo está especialmente presente

lúpulo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace