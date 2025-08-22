La Forêt d’Exception® de Haguenau N°6 Haguenau-Soufflenheim Haguenau Bas-Rhin

La Forêt d’Exception® de Haguenau N°6 Haguenau-Soufflenheim

La Forêt d’Exception® de Haguenau N°6 Haguenau-Soufflenheim 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 270 Distance : 40000.0 Tarif :

Artisanat emblématique et identitaire de l’Alsace, la poterie de Soufflenheim est intimement liée à l’histoire de la Forêt d’Exception® de Haguenau. Cet itinéraire aller-retour vous permet de rejoindre ce village de potiers, propice à la flânerie, depuis le centre-ville de Haguenau et tout en profitant de paysages forestiers variés.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

Soufflenheim?s pottery is an emblematic craft of Alsace and is intimately linked to the history of the Forêt d?Exception® in Haguenau. This round-trip itinerary allows you to reach this pottery village, which is ideal for strolling, from the center of Haguenau while enjoying the varied forest landscapes.

Deutsch :

Die Töpferei von Soufflenheim ist ein symbolträchtiges und identitätsstiftendes Handwerk im Elsass und eng mit der Geschichte des Forêt d’Exception® de Haguenau verbunden. Auf dieser Hin- und Rückfahrt können Sie dieses Töpferdorf, das zum Flanieren einlädt, vom Stadtzentrum Haguenaus aus erreichen und dabei die abwechslungsreiche Waldlandschaft genießen.

Italiano :

La ceramica di Soufflenheim è un mestiere emblematico con una forte identità in Alsazia ed è strettamente legata alla storia della Forêt d’Exception® di Haguenau. Questo itinerario di andata e ritorno permette di raggiungere questo villaggio di vasai, ideale per passeggiare, dal centro di Haguenau, godendo dei variegati paesaggi forestali.

Español :

La alfarería de Soufflenheim es una artesanía emblemática con una fuerte identidad en Alsacia y está estrechamente ligada a la historia de la Forêt d’Exception® en Haguenau. Este itinerario de ida y vuelta le permite llegar a este pueblo de alfareros, ideal para pasear, desde el centro de Haguenau, mientras disfruta de los variados paisajes forestales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace