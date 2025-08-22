La grande boucle des cols (Circuit n°17) Villar-d’Arêne Hautes-Alpes

La grande boucle des cols (Circuit n°17)

La grande boucle des cols (Circuit n°17) 05480 Villar-d’Arêne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cet itinéraire long et insolite est emprunté par les coureurs du Tour de France. Au menu les cols du Lautaret, du Galibier, du Télégraphe et de la Croix de Fer. De véritables géants de la route qui vous sont servis sur un plateau !

https://www.hautesvallees.com/la-grave/ +33 4 76 79 90 05

English : The grand tour of the Cols (Circuit n°17)

This long and original route is the one taken by cyclists of the Tour de France. Along the way are the Cols of Lautaret, Galibier, Télégraphe and La Croix de Fer; giants of the road handed to you on a plate!

Deutsch : La grande boucle des cols (Circuit n°17)

Diese lange und ungewöhnliche Route wird von den Fahrern der Tour de France befahren. Auf dem Speiseplan stehen die Pässe Lautaret, Galibier, Télégraphe und Croix de Fer. Wahre Giganten der Straße, die Ihnen auf einem Tablett serviert werden!

Italiano :

Questo percorso lungo e insolito è utilizzato dai corridori del Tour de France. Nel menu: i passi del Lautaret, del Galibier, del Télégraphe e della Croix de Fer. Autentici giganti della strada serviti su un piatto d’argento!

Español : La grande boucle des cols (Circuit n°17)

Este largo e inusual recorrido es utilizado por los corredores del Tour de Francia. En el menú: los puertos de Lautaret, Galibier, Télégraphe y Croix de Fer. Auténticos gigantes de la carretera servidos en bandeja

