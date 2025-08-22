La Grande Denteuse Vervins Aisne

La Grande Denteuse A pieds

La Grande Denteuse Du cinéma Piccoli-Piccolo (parking place Papillon) à Vervins 02140 Vervins Aisne Hauts-de-France

Cette balade facile explore les rues en pente douce de Vervins, capitale de la Thiérache, et varie les angles de vue sur les remparts. Au retour, découvrez l’histoire de Verbinum, un centre important à l’époque gallo-romaine, qui fut fortifié par Raoul de Coucy au XIIe siècle. La ville conserve un riche patrimoine dont l’église, avec ses peintures sur piliers, constitue le fleuron.

English :

This easy stroll explores the gently sloping streets of Vervins, capital of the Thiérache, and varies the view angles on the ramparts. On the way back, discover the history of Verbinum, an important centre in Gallo-Roman times, which was fortified by Raoul de Coucy in the 12th century. The town retains a rich heritage of which the church, with its paintings on pillars, is the jewel.

Deutsch :

Diese leichte Wanderung erkundet die sanft ansteigenden Straßen von Vervins, der Hauptstadt der Thiérache, und variiert die Blickwinkel auf die Stadtmauern. Auf dem Rückweg erfahren Sie mehr über die Geschichte von Verbinum, das in der gallo-römischen Zeit ein wichtiges Zentrum war und im 12. Jahrhundert von Raoul de Coucy befestigt wurde. Die Stadt bewahrt ein reiches Kulturerbe, dessen Prunkstück die Kirche mit ihren Säulenmalereien ist.

Italiano :

Questa facile passeggiata esplora le strade in leggera pendenza di Vervins, la capitale della Thiérache, e offre una serie di viste sui bastioni. Sulla via del ritorno, scoprite la storia di Verbinum, importante centro in epoca gallo-romana, fortificato da Raoul de Coucy nel XII secolo. La città ha un ricco patrimonio di cui la chiesa, con i suoi dipinti su pilastri, è il fiore all’occhiello.

Español :

Este sencillo paseo explora las calles de suave pendiente de Vervins, la capital de Thiérache, y ofrece diversas vistas de las murallas. A la vuelta, descubra la historia de Verbinum, un importante centro de la época galorromana, que fue fortificado por Raúl de Coucy en el siglo XII. La ciudad cuenta con un rico patrimonio del que la iglesia, con sus pinturas de pilares, es la joya de la corona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-01 par Agence Aisne Tourisme