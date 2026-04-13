Art ‘Musez-vous à la Micro-Folie, Médiathèque de Vervins, Vervins

Art ‘Musez-vous à la Micro-Folie 5 – 26 mai Médiathèque de Vervins Aisne

pour les écoles sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T09:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:00:00+02:00

Médiathèque de Vervins Place du Général de Gaulle 02140 Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France

Les élèves des écoles s’emparent de la Micro-Folie. Au programme : L’eau dans tous ses états, je ressens et je savoure une oeuvre d’art, il y a de l’eau dans l’art.