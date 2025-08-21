Carte postale de Vervins Vervins Aisne

Carte postale de Vervins A pieds

Carte postale de Vervins Place de l'Hôtel de Ville 02140 Vervins Aisne Hauts-de-France

Une balade à travers l’histoire de Vervins, à travers 12 panneaux vous contant le passé de la ville grâce à d’anciennes cartes postales, pour découvrir le Vervins d’hier et d’aujourd’hui !

English :

A walk through the history of Vervins, with 12 panels recounting the town?s past thanks to old postcards, to discover the Vervins of yesterday and today!

Deutsch :

Ein Spaziergang durch die Geschichte von Vervins, auf 12 Tafeln, die Ihnen anhand alter Postkarten die Vergangenheit der Stadt erzählen, um das Vervins von gestern und heute zu entdecken!

Italiano :

Una passeggiata nella storia di Vervins, con 12 pannelli che raccontano il passato della città attraverso vecchie cartoline, per scoprire la Vervins di ieri e di oggi!

Español :

Un paseo por la historia de Vervins, con 12 paneles que cuentan el pasado de la ciudad a través de postales antiguas, para descubrir el Vervins de ayer y de hoy

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-21 par Agence Aisne Tourisme