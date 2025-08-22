La Grande Traversée du Massif Central à VTT (GTMC-VTT) en 30 jours Avallon Yonne
La Grande Traversée du Massif Central à VTT (GTMC-VTT) en 30 jours Avallon Yonne vendredi 1 mai 2026.
La Grande Traversée du Massif Central à VTT (GTMC-VTT) en 30 jours En VTT assistance électrique
La Grande Traversée du Massif Central à VTT (GTMC-VTT) en 30 jours 6 rue Bocquillot 89200 Avallon Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 1390000.0 Tarif :
Créée il y a plus de vingt ans pour les passionnés de voyage à VTT en pleine nature, la Grande Traversée du Massif central à VTT est un parcours m…
https://www.la-gtmc.com/ +33 4 74 59 71 70
English :
Created more than twenty years ago for mountain-biking enthusiasts, the Grande Traversée du Massif Central à VTT is a mountain-biking trail…
Deutsch :
Die Grande Traversée du Massif Central à VTT wurde vor mehr als zwanzig Jahren für Liebhaber von Mountainbike-Reisen inmitten der Natur geschaffen und ist eine m…
Italiano :
Creata più di vent’anni fa per gli appassionati di mountain bike, la Grande Traversée du Massif central à VTT è un percorso di mountain bike che tocca il Massiccio Centrale,…
Español :
Creada hace más de veinte años para los aficionados a la bicicleta de montaña, la Grande Traversée du Massif central à VTT es una ruta en bicicleta de montaña que recorre el Macizo Central,…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data