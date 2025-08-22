La Grotte des Sarrazins Hauts de Bienne Jura

La Grotte des Sarrazins A pieds Facile

La Grotte des Sarrazins 64 grande rue 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Suivez le sentier, il vous mènera à la grotte des Sarrazins. Cette curieuse cavité, longue de 40 mètres et profonde de 20 mètres est ainsi nommée pour sa forme en croissant de lune. Promenade sans difficulté qui offre également quelques points de vue.

Facile

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330391-la-grotte-des-sarrazins +33 3 84 33 08 73

English :

Follow the path, it will lead you to the Saracen cave. This curious cave, 40 meters long and 20 meters deep, is named for its crescent moon shape. The walk is not difficult and also offers several viewpoints.

Deutsch :

Folgen Sie dem Pfad, er führt Sie zur Sarrazins-Höhle. Diese kuriose Höhle ist 40 m lang und 20 m tief und wird wegen ihrer halbmondförmigen Form so genannt. Ein Spaziergang ohne Schwierigkeiten, der auch einige Aussichtspunkte bietet.

Italiano :

Seguite il sentiero fino alla grotta dei Saraceni. Questa curiosa grotta, lunga 40 metri e profonda 20, prende il nome dalla sua forma a mezzaluna. Si tratta di una passeggiata facile che offre anche diversi punti di osservazione.

Español :

Siga el sendero hasta la cueva de los Sarracenos. Esta curiosa cueva, de 40 metros de largo y 20 de profundidad, debe su nombre a su forma de luna creciente. Se trata de un paseo fácil que también ofrece varios miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data