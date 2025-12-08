La Ligne des Escargots Marnay Haute-Saône

La Ligne des Escargots Marnay Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.

La Ligne des Escargots Vélo de route Facile

La Ligne des Escargots Marnay, Rue des Prés Moncey 70150 Marnay Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Un parcours facile, en grande partie ombragé, à découvrir à pied, à vélo et en famille !
English :

An easy, mostly shaded route to discover on foot, by bike or with the whole family!

Deutsch :

Eine leichte, größtenteils schattige Strecke, die Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit der ganzen Familie entdecken können!

Italiano :

Un percorso facile e per lo più ombreggiato da scoprire a piedi, in bicicletta o con tutta la famiglia!

Español :

Una ruta fácil, casi siempre sombreada, para descubrir a pie, en bicicleta o con toda la familia

