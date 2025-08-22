La Loire à Vélo en région Centre-Val de Loire Orléans Loiret

La Loire à Vélo en région Centre-Val de Loire En VTC

Suivez le cours du fleuve royal à vélo et à votre rythme. En balade à la journée ou en itinérance, découvrez les richesses de la région Centre-Val de Loire inscrites au patrimoine mondial berges et espaces naturels, jardins, châteaux de la Loire, vignobles et autres sites remarquables…

English : La Loire à Vélo in the Loire Valley

Follow the course of the royal river by bike and at your own rhythm. As a day trip or as part of your journey, discover the riches of the Loire Valley region which are listed as a world heritage site: river banks and nature areas, gardens, Loire Valley châteaux, vineyards and other outstanding sites

Deutsch : La Loire à Vélo im Loiretal

Radeln Sie entlang des königlichen Flusses in Ihrem Rhythmus. Als Tagestour oder Radwanderung, Sie entdecken die Schätze des Loiretals, die im Welterbe geführt sind: Hänge und Naturräume, Gärten, Schlösser der Loire, Weinberge und andere Sehenswürdigkeiten…

Sie werden bezaubert sein.

Italiano :

Seguite il corso del fiume reale in bicicletta e al vostro ritmo. Durante una gita di un giorno o un tour, scoprite le ricchezze della regione Centre-Val de Loire, dichiarata Patrimonio dell’Umanità: argini e aree naturali, giardini, castelli della Loira, vigneti e altri siti notevoli

Español : La Loire à Vélo en région Centre

Seguid el curso del Real Río en bicicleta y a vuestro ritmo, durante un día o por etapas. Descubrid las maravillas de la región Centro inscritas en el Patrimonio de la Humanidad: riberas y espacios naturales, jardines, castillos del Loira, viñedos y otros lugares destacados… Deleite garantizado.

