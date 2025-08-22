La Montagne d’Hauette Machemont Oise
La Montagne d’Hauette Machemont Oise vendredi 1 mai 2026.
La Montagne d’Hauette A pieds Facile
La Montagne d’Hauette PLACE DE LA MAIRIE 60150 Machemont Oise Hauts-de-France
Durée : 80 Distance : 6300.0 Tarif :
Partez à la découverte du patrimoine de Machemont grâce aux pupitres d’interprétation.
Facile
English : La Montagne d’Hauette
Discover Machemont’s heritage at our interpretation desks.
Deutsch : La Montagne d’Hauette
Gehen Sie mithilfe der Interpretationspulte auf Entdeckungsreise durch das Kulturerbe von Machemont.
Italiano :
Scoprite il patrimonio di Machemont ai banchi di interpretazione.
Español : La Montagne d’Hauette
Descubra el patrimonio de Machemont en los mostradores de interpretación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France