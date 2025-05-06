Sur les pas du soldat Léopold Maréchal (variante) Machemont Oise
Sur les pas du soldat Léopold Maréchal (variante) Carrières de Montigny 60150 Machemont Oise Hauts-de-France
Durée : 90 Distance : 5200.0 Tarif :
Ce circuit de 5km se décline également en une grande boucle de 13km. Grâce à ses pupitres d’interprétation, il vous invite à suivre les traces du soldat Léopold Maréchal peintre-graveur, affecté au 86ème RI pendant la Grande Guerre.
English : Sur les pas du soldat Léopold Maréchal (variante)
This 5km circuit is also available in a 13km loop. With its interpretation desks, it invites you to follow in the footsteps of soldier Léopold Maréchal, a painter and engraver posted to the 86th RI during the Great War.
Deutsch : Sur les pas du soldat Léopold Maréchal (variante)
Dieser 5 km lange Rundweg ist auch als 13 km lange Schleife erhältlich. Dank seiner Interpretationspulte lädt er Sie dazu ein, den Spuren des Soldaten Léopold Maréchal zu folgen, der als Maler und Graveur während des Ersten Weltkriegs im 86.
Italiano :
Questo percorso di 5 km è disponibile anche in un anello di 13 km. Con i suoi banchi di interpretazione, invita a seguire le tracce del soldato Léopold Maréchal, pittore e incisore assegnato all’86° RI durante la Grande Guerra.
Español : Sur les pas du soldat Léopold Maréchal (variante)
Este sendero de 5 km también está disponible en un bucle de 13 km. Con sus mostradores de interpretación, invita a seguir los pasos del soldado Léopold Maréchal, pintor y grabador destinado al 86º RI durante la Gran Guerra.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France