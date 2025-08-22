La Passerelle des Gorges du Lignon depuis Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

La Passerelle des Gorges du Lignon depuis Saint-Maurice-de-Lignon

La Passerelle des Gorges du Lignon depuis Saint-Maurice-de-Lignon Parc de Maubourg 43200 Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Cette randonnée vous fera découvrir le Parc de Maubourg, avant de vous emmener dans la forêt bordant de les Gorges du Lignon. Au bout du sentier, vous plongerez au cœur des Gorges grâce à la Passerelle et au Belvédère des Gorges du Lignon.

https://www.sucsetloire-tourisme.fr/ +33 4 71 59 10 76

English :

This hike will take you through the Parc de Maubourg, before leading you into the forest bordering the Gorges du Lignon. At the end of the trail, you’ll plunge into the heart of the Gorges thanks to the Passerelle and the Belvédère des Gorges du Lignon.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie zunächst durch den Parc de Maubourg und dann durch den Wald, der an die Gorges du Lignon grenzt. Am Ende des Weges tauchen Sie mit der Passerelle und dem Belvédère des Gorges du Lignon in das Herz der Schlucht ein.

Italiano :

Questa passeggiata vi condurrà attraverso il Parc de Maubourg, prima di addentrarvi nella foresta che costeggia le Gorges du Lignon. Alla fine del percorso, vi immergerete nel cuore delle Gole grazie alla Passerella e al Belvédère des Gorges du Lignon.

Español :

Este paseo le llevará por el Parque de Maubourg, antes de adentrarse en el bosque que bordea las Gargantas del Lignon. Al final del recorrido, se sumergirá en el corazón de las Gargantas gracias a la Passerelle y al Belvédère des Gorges du Lignon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme