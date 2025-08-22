La petite linotte Bruley Meurthe-et-Moselle

La petite Linotte Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR La petite Linotte Rue de la République 54200 Bruley Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

La Petite Linotte est un circuit idéal pour profiter du paysage typique des Côtes de Toul. Entre vignes et forêts, vous aurez l’occasion de redécouvrir Lucey et Bruley, ainsi que des sites uniques tels que les Roises ou la réplique de la grotte de Lourdes.

Départ Parking rue de la République, Bruley

Difficulté Moyenne

Durée environ 3 heures

Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.

https://www.sentiers-de-la-linotte.com/

English :

La Petite Linotte is the ideal way to enjoy the typical Côtes de Toul landscape. Between vineyards and forests, you’ll have the chance to rediscover Lucey and Bruley, as well as unique sites such as Les Roises and the replica of the Lourdes grotto.

Start: Car park rue de la République, Bruley

Difficulty: Medium

Duration: approx. 3 hours

Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.

Deutsch :

La Petite Linotte ist eine ideale Tour, um die typische Landschaft der Côtes de Toul zu genießen. Zwischen Weinbergen und Wäldern haben Sie die Gelegenheit, Lucey und Bruley sowie einzigartige Orte wie Les Roises oder die Nachbildung der Höhle von Lourdes wiederzuentdecken.

Start: Parkplatz rue de la République, Bruley

Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer

Dauer: ca. 3 Stunden

Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.

Italiano :

La Petite Linotte è un modo ideale per godere del tipico paesaggio delle Côtes de Toul. Tra vigneti e foreste, avrete la possibilità di riscoprire Lucey e Bruley, oltre a siti unici come Les Roises e la replica della grotta di Lourdes.

Partenza: Parcheggio rue de la République, Bruley

Difficoltà: media

Durata: circa 3 ore

Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.

Español :

La Petite Linotte es una forma ideal de disfrutar del paisaje típico de Côtes de Toul. Entre viñedos y bosques, tendrá la oportunidad de redescubrir Lucey y Bruley, así como lugares únicos como Les Roises y la réplica de la gruta de Lourdes.

Salida: Aparcamiento rue de la République, Bruley

Dificultad: Media

Duración: 3 horas aproximadamente

El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain