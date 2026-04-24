Randonnée accessible Rallye Bigeard salle des Triboulottes Bruley

Bruley

Randonnée accessible Rallye Bigeard

salle des Triboulottes rue des Triboulottes Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le comité FNACA de Toul vous invite à son traditionnel Rallye Bigeard dans les vignes de Bruley et Lucey.

Ouvert à tous et accessible aux plus jeunes et aux plus âgés.

Rassemblement des marcheurs à la salle des Triboulottes, à Bruley, pour partir à travers les vignes vers Lucey.

Un apéritif sera offert à l’issue du parcours.

Possibilité de repas (couscous), préparé par l’Auberge du Pressoir (sur réservation jusqu’au 24 avril !)Tout public

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salle des Triboulottes rue des Triboulottes Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 26 33 66

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English :

The Toul FNACA committee invites you to its traditional Rallye Bigeard in the vineyards of Bruley and Lucey.

Open to all, young and old alike.

Walkers will gather at the Salle des Triboulottes, in Bruley, and set off through the vineyards towards Lucey.

An aperitif will be offered at the end of the route.

Possibility of a meal (couscous), prepared by the Auberge du Pressoir (reservation required by April 24!)

L’événement Randonnée accessible Rallye Bigeard Bruley a été mis à jour le 2026-04-24 par MT TERRES TOULOISES