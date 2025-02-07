La Porte de Bons en vélo électrique Mizoën Isère

La Porte de Bons en vélo électrique Mizoën Isère vendredi 1 août 2025.

La Porte de Bons en vélo électrique

La Porte de Bons en vélo électrique 38142 Mizoën Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Sur le versant des Deux Alpes, il est bon de flâner sur ces routes, traverser des villages paisibles, observer ruelles et fontaines, oratoires et points de vue, offrent un paysage et des panoramas remarquables. La porte de Bons est un arrêt indispensable.

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 00 85

English : The Porte de Bons by e-bike

It’s lovely to ride along these roads among beautiful scenery near Les Deux Alpes, through peaceful villages, admiring narrow streets and fountains, oratories and viewpoints with outstanding panoramic views. The Porte de Bons gateway is an unmissable stopping off point.

Deutsch :

Auf der Seite der Deux Alpes lohnt es sich, auf diesen Straßen zu flanieren, durch friedliche Dörfer zu fahren, kleine Gassen und Brunnen, Oratorien und Aussichtspunkte zu beobachten, die eine bemerkenswerte Landschaft und Panoramen bieten. Die Porte de Bons ist ein unverzichtbarer Halt.

Italiano :

Sulle pendici delle Deux Alpes, è bello passeggiare lungo queste strade, attraversando villaggi tranquilli, osservando stradine e fontane, oratori e punti panoramici, che offrono un paesaggio e panorami notevoli. La Porte de Bons è una tappa obbligata.

Español :

En las laderas de los Deux Alpes, es bueno pasear por estas carreteras, atravesando pueblos tranquilos, observando calles estrechas y fuentes, oratorios y miradores, que ofrecen un paisaje y unos panoramas notables. La Porte de Bons es una parada imprescindible.

