Le Col de Sarenne en vélo électrique depuis Mizoën Mizoën Isère

Le Col de Sarenne en vélo électrique depuis Mizoën

Le Col de Sarenne en vélo électrique depuis Mizoën 38142 Mizoën Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Pédalez en direction du col de Sarenne tout en profitant des paysages pittoresques des villages de Mizoën, Besse et de Clavans. Ce col de deuxième catégorie, a été mis en lumière lors de la 18ème étape du Tour de France en 2013.

English : The Col de Sarenne by e-bike

Starting from Mizoën, ride up to the Col de Sarenne, stopping off to admire the villages of Besse and Clavans. This second category Col was in the spotlight in the 18th stage of the 2013 Tour de France.

Deutsch :

Radeln Sie in Richtung des Col de Sarenne und genießen Sie dabei die malerischen Landschaften der Dörfer Mizoën, Besse und Clavans. Dieser Pass der zweiten Kategorie wurde während der 18. Etappe der Tour de France im Jahr 2013 ins Rampenlicht gerückt.

Italiano :

Pedalate verso il Col de Sarenne e godetevi il pittoresco scenario dei villaggi di Mizoën, Besse e Clavans. Questo passo di seconda categoria è stato messo in evidenza durante la 18a tappa del Tour de France nel 2013.

Español :

Pedalee hacia el Col de Sarenne y disfrute del pintoresco paisaje de los pueblos de Mizoën, Besse y Clavans. Este puerto de segunda categoría fue destacado durante la 18ª etapa del Tour de Francia en 2013.

