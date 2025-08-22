La promenade Anne de Beaujeu 4 km Chantelle Allier

La promenade Anne de Beaujeu 4 km

La promenade Anne de Beaujeu 4 km Départ du parking devant l’Abbaye de Chantelle 03140 Chantelle Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette promenade royale offre des vues exceptionnelles sur Chantelle et son abbaye, jadis château fort. Sans oublier les gorges, avec ses galets polis, ses écluses, et son immuable murmure de rivière…

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English : Hike

This royal walk offers exceptional views of Chantelle and its abbey, once a fortified castle. Not forgetting the gorges, with their polished pebbles, locks and unchanging river murmur…

Deutsch :

Dieser königliche Spaziergang bietet außergewöhnliche Ausblicke auf Chantelle und seine Abtei, die einst eine Festung war. Nicht zu vergessen die Schlucht mit ihren geschliffenen Kieselsteinen, den Schleusen und dem unveränderlichen Rauschen des Flusses…

Italiano :

Questa passeggiata reale offre una vista eccezionale su Chantelle e sulla sua abbazia, un tempo castello fortificato. Senza dimenticare le gole, con i loro ciottoli levigati, le chiuse e l’immancabile mormorio del fiume…

Español :

Este paseo real ofrece unas vistas excepcionales de Chantelle y su abadía, antaño castillo fortificado. Sin olvidar las gargantas, con sus guijarros pulidos, sus esclusas y el murmullo inmutable del río…

