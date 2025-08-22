Virée sportive entre vallées et bocage Chantelle Allier

Virée sportive entre vallées et bocage

Virée sportive entre vallées et bocage Rue Anne de Beaujeu (devant l’Abbaye) 03140 Chantelle Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Chantelle, ce parcours très sportif de longue distance (111 kilomètres et 1131 mètres de dénivelé) est l’un des plus spectaculaires du département !

English :

Departing from Chantelle, this very sporty long-distance route (111 kilometers and 1131 metres of ascent) is one of the most spectacular in the department!

Deutsch :

Diese sehr sportliche Langstreckenwanderung (111 Kilometer und 1131 Höhenmeter) startet in Chantelle und ist eine der spektakulärsten Strecken des Departements!

Italiano :

Partendo da Chantelle, questo percorso di lunga durata molto sportivo (111 chilometri e 1131 metri di dislivello) è uno dei più spettacolari del dipartimento!

Español :

Partiendo de Chantelle, esta ruta de larga distancia muy deportiva (111 kilómetros y 1131 metros de desnivel) es una de las más espectaculares del departamento

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme