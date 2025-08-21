La Randonnées des étoiles N°10 Fleurance Gers

La Randonnées des étoiles N°10

Étoiles, histoire d’eau, châteaux et pousse- rapière… Cette randonnée au départ de la belle bastide de Fleurance vous permettra de découvrir les terroirs de la région.

Canvases, water stories, thatches and pousse-rapie?re… This hike, starting from the beautiful bastide town of Fleurance, will introduce you to the region’s terroirs.

Die Geschichte des Wassers, der Kamele und der Rikschas… Diese Wanderung beginnt in der schönen Bastide von Fleurance und führt Sie durch das Terroir der Region.

Tele, storia dell’acqua, tigli e pousse-rapie… Questa passeggiata, che parte dalla bella cittadina di Fleurance, vi farà conoscere i terroir della regione.

Lienzos, historia del agua, cadenas y pousse-rapie?re… Este paseo, que parte de la hermosa ciudad bastide de Fleurance, le dará a conocer los terruños de la región.

