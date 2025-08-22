La Rosière Montaigu Aisne

La Rosière A pieds

La Rosière Place de l’église à Montaigu 02820 Montaigu Aisne Hauts-de-France

Cette agréable balade familiale vous laisse le temps de flâner en sous-bois, dans la fraîcheur de la forêt du plateau de Saint-Erme, où la lumière joue entre les arbres, puis elle revient vers l’ancienne motte féodale de Montaigu et sa belle église gothique.

English :

This pleasant family walk gives you time to stroll through the undergrowth, in the cool forest of the Saint-Erme plateau, where the light plays between the trees, before returning to the ancient feudal motte of Montaigu and its beautiful Gothic church.

Deutsch :

Diese angenehme Familienwanderung lässt Ihnen Zeit, durch das Unterholz zu schlendern, in der Kühle des Waldes auf dem Plateau von Saint-Erme, wo das Licht zwischen den Bäumen spielt. Dann geht es zurück zur alten feudalen Motte von Montaigu und ihrer schönen gotischen Kirche.

Italiano :

Questa piacevole passeggiata per famiglie permette di passeggiare nel sottobosco della fresca foresta dell’altopiano di Saint-Erme, dove la luce gioca tra gli alberi, prima di tornare all’antica motta feudale di Montaigu e alla sua bella chiesa gotica.

Español :

Este agradable paseo en familia le da tiempo para deambular entre la maleza del fresco bosque de la meseta de Saint-Erme, donde la luz juega entre los árboles, antes de regresar a la antigua muela feudal de Montaigu y a su hermosa iglesia gótica.

