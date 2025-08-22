La route d’Auris en vélo électrique Auris Isère

La route d’Auris en vélo électrique

La route d’Auris en vélo électrique 38142 Auris Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le rayon route d’exception, vous voilà bien servi ! La route d’Auris dite route de la roche ouverte en 1902, domine la plaine du Bourg d’Oisans avec panache, de quoi ravir les yeux et les mollets.

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 13 52

English : The Road to Auris by e-bike

If you’re looking for an exceptional road, this one’s for you! The Road to Auris, also known as the Route de la Roche, dominates the Bourg d’Oisans plain with panache and is a treat for both the eyes and calf muscles.

Deutsch :

In der Abteilung für außergewöhnliche Straßen werden Sie gut bedient! Die Route d’Auris, auch Route de la roche genannt, wurde 1902 eröffnet und überragt die Ebene von Bourg d’Oisans.

Italiano :

Nel reparto strade eccezionali, siete ben serviti! La strada dell’Auris, nota come route de la roche , inaugurata nel 1902, domina la pianura di Bourg d’Oisans con brio, per la gioia degli occhi e dei polpacci.

Español :

En el departamento de carreteras excepcionales, ¡estás bien servido! La carretera de Auris, conocida como la route de la roche , inaugurada en 1902, domina con garbo la llanura de Bourg d’Oisans, algo que hace las delicias de los ojos y las pantorrillas.

