Route panoramique la route de la Roche Auris Isère

Route panoramique la route de la Roche

Route panoramique la route de la Roche 38142 Auris Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Magnifique itinéraire sur l’une des routes les plus spectaculaires de l’Oisans et ce n’est pas peu dire ! La route de la Roche fut ouverte en 1902 au terme d’une véritable prouesse technique.

http://www.auris.fr/ +33 4 76 80 13 52

English : Route panoramique la route de la Roche

A magnificent drive on one of the most spectacular roads of Oisans and that’s saying something! An amazing technical feat lead to the Route de la Roche being opened in 1902.

Deutsch : Route panoramique la route de la Roche

Wunderschöne Route auf einer der spektakulärsten Straßen von Oisans, und das will etwas heißen! Die Route de la Roche wurde 1902 in einer technischen Meisterleistung eröffnet.

Italiano :

Un itinerario magnifico su una delle strade più spettacolari dell’Oisans, il che è tutto dire! La route de la Roche è stata inaugurata nel 1902 dopo una vera e propria impresa tecnica.

Español : Route panoramique la route de la Roche

Un magnífico itinerario por una de las carreteras más espectaculares de los Oisans, ¡y eso es mucho decir! La ruta de la Roche se inauguró en 1902 tras una verdadera proeza técnica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme