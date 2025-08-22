La Route des savoir-faire et des sites culturels de Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère

La Route des savoir-faire et des sites culturels de Chartreuse

La Route des savoir-faire et des sites culturels de Chartreuse 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le coeur de la Chartreuse bat au rythme des savoir-faire potier, créateur, liquoriste, vigneron, fromager… Autant de métiers qui contribuent à la renommée du massif de Chartreuse, tout comme de nombreux musées.

English :

The heart of the Chartreuse beats to the rhythm of know-how: potter, creator, liquorist, winemaker, cheese maker… So many professions which contribute to the fame of the Chartreuse massif, as well as many museums.

Deutsch :

Das Herz der Chartreuse schlägt im Rhythmus der Fertigkeiten: Töpfer, Designer, Likörhersteller, Weinbauern, Käser… All diese Berufe tragen zum Renommee des Chartreuse-Massivs bei, ebenso wie zahlreiche Museen.

Italiano :

Il cuore della Chartreuse batte al ritmo del suo savoir-faire: vasaio, creatore, produttore di liquori, viticoltore, casaro… Tutti questi mestieri contribuiscono alla reputazione del massiccio della Chartreuse, così come i numerosi musei.

Español :

El corazón de la Chartreuse late al ritmo de su saber hacer: alfarero, creador, licorero, viticultor, quesero… Todos estos oficios contribuyen a la reputación del macizo de la Chartreuse, al igual que los numerosos museos.

