Sentier découverte des Orchidées en Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère

Sentier découverte des Orchidées en Chartreuse

Sentier découverte des Orchidées en Chartreuse 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Sur un sentier qui relie deux hameaux , exposé plein sud, vous découvrirez une vingtaine d’espèces d’orchidées botaniques qui poussent en Chartreuse.

+33 6 87 49 08 72

English : Sentier des Orchidées

On a south-facing path linking two hamlets, you’ll discover around twenty species of botanical orchids that grow in the Chartreuse.

Deutsch : Sentier des Orchidées

Auf einem Pfad, der zwei Weiler miteinander verbindet und nach Süden ausgerichtet ist, können Sie etwa 20 botanische Orchideenarten entdecken, die in der Chartreuse wachsen.

Italiano :

Su un sentiero esposto a sud che collega due frazioni, scoprirete una ventina di specie di orchidee botaniche che crescono nella Chartreuse.

Español : Sentier des Orchidées

En un sendero orientado al sur que une dos aldeas, descubrirá una veintena de especies de orquídeas botánicas que crecen en la Chartreuse.

