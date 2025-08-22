La vallée de la Baïse Mirande Gers
La vallée de la Baïse
La vallée de la Baïse Place d’Astarac 32300 Mirande Gers Occitanie
Réalisez une partie de la V82 allant de Mirande à L’Isle-de-Noé. L’itinéraire débute dans la bastide de Mirande et rejoint le village de L’Isle-de-Noé grâce à un parcours agréable et ombragé.
http://www.tourisme-mirande-astarac.com/ +33 5 62 66 68 10
English :
Ride part of the V82 from Mirande to L’Isle-de-Noé. The route starts in the bastide town of Mirande and reaches the village of L’Isle-de-Noé via a pleasant, shady path.
Deutsch :
Legen Sie einen Teil der V82 zurück, die von Mirande nach L’Isle-de-Noé führt. Die Route beginnt in der Bastide von Mirande und führt über eine angenehme, schattige Strecke zum Dorf L’Isle-de-Noé.
Italiano :
Percorrete una parte della V82 da Mirande a L’Isle-de-Noé. L’itinerario parte dalla città bastide di Mirande e raggiunge il villaggio di L’Isle-de-Noé lungo un sentiero piacevole e ombreggiato.
Español :
Recorra parte de la V82 de Mirande a L’Isle-de-Noé. La ruta comienza en la ciudad bastide de Mirande y llega al pueblo de L’Isle-de-Noé por un camino agradable y sombreado.
