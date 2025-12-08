La Vallée de la Mort Charquemont Doubs
La Vallée de la Mort Charquemont Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Vallée de la Mort A pieds Très difficile
La Vallée de la Mort Le Bois de la Biche, Charquemont 25140 Charquemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7890.0 Tarif :
Randonnée incontournable dans la haute vallée du Doubs et immersion dans l’histoire de la contrebande.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/174
English :
A must-do hike in the upper Doubs valley and an immersion in the history of smuggling.
Deutsch :
Unumgängliche Wanderung durch das obere Doubs-Tal und Eintauchen in die Geschichte des Schmuggels.
Italiano :
Una passeggiata imperdibile nell’alta valle del Doubs e un’immersione nella storia del contrabbando.
Español :
Un paseo ineludible por el alto valle del Doubs y una inmersión en la historia del contrabando.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data