La Vallée de la Mort Charquemont Doubs

La Vallée de la Mort Le Bois de la Biche, Charquemont 25140 Charquemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée incontournable dans la haute vallée du Doubs et immersion dans l’histoire de la contrebande.

English :

A must-do hike in the upper Doubs valley and an immersion in the history of smuggling.

Deutsch :

Unumgängliche Wanderung durch das obere Doubs-Tal und Eintauchen in die Geschichte des Schmuggels.

Italiano :

Una passeggiata imperdibile nell’alta valle del Doubs e un’immersione nella storia del contrabbando.

Español :

Un paseo ineludible por el alto valle del Doubs y una inmersión en la historia del contrabando.

