Station de Loisirs de la Combe Saint-Pierre Charquemont Doubs

Station de Loisirs de la Combe Saint-Pierre

Station de Loisirs de la Combe Saint-Pierre Combe Saint Pierre 25140 Charquemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté

La station de la Combe Saint-Pierre propose des activités sportives et de loisirs en plein air, dans le Haut Doubs, à quelques kilomètres de la Suisse

https://lacombesaintpierre.com/ +33 3 81 68 65 50

English : Station de Loisirs de la Combe Saint-Pierre

The Combe Saint-Pierre resort offers sports and leisure activities in the open air, in the Haut Doubs, a few kilometers from Switzerland

Deutsch : Station de Loisirs de la Combe Saint-Pierre

Die Station Combe Saint-Pierre bietet Sport- und Freizeitaktivitäten im Freien, im Haut Doubs, nur wenige Kilometer von der Schweiz entfernt

Italiano :

Il resort Combe Saint-Pierre offre attività sportive e ricreative all’aperto nell’Haut Doubs, a pochi chilometri dalla Svizzera

Español :

La estación de Combe Saint-Pierre ofrece actividades deportivas y de ocio al aire libre en el Alto Doubs, a pocos kilómetros de Suiza

