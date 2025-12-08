Le Refrain n°54 Charquemont Doubs
Le Refrain n°54 Charquemont Doubs vendredi 1 mai 2026.
Le Refrain n°54 En VTT assistance électrique Difficile
Le Refrain n°54 La Combe Saint-Pierre, Charquemont 25140 Charquemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 19670.0 Tarif :
Balade de caractère sur les balcons du Doubs.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/4338
English :
A walk with character on the Doubs balconies.
Deutsch :
Charaktervoller Spaziergang auf den Balkonen des Doubs.
Italiano :
Una passeggiata di carattere sui balconi del Doubs.
Español :
Un paseo de carácter por los balcones del Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data