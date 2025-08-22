La Vallée des Ânes Étais-la-Sauvin Yonne

La Vallée des Ânes A pieds Difficulté moyenne

La Vallée des Ânes Rue du Champ de Foire 89480 Étais-la-Sauvin Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12320.0 Tarif :

Randonnée balisée N°28. Joli parcours entre bois et plaines. Ce parcours a été reconnu et tracé par les membres de l’association locale À Travers Champs . Il est totalement balisé avec des plaquettes Jaunes, écritures Noires et fléchage Jaune sur fond Rouge. Il peut être parcouru à cheval ou VTT.

Difficulté moyenne

+33 3 86 45 61 31

English :

Signposted route N°28. A pretty route between woods and plains. This route has been recognized and mapped out by members of the local À Travers Champs association. It is fully signposted with yellow plaques, black lettering and yellow arrows on a red background. It can be explored on horseback or mountain bike.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 28. Schöne Strecke zwischen Wäldern und Ebenen. Dieser Weg wurde von den Mitgliedern des örtlichen Vereins À Travers Champs erkannt und festgelegt. Er ist vollständig mit gelben Plaketten, schwarzen Schriften und gelben Pfeilen auf rotem Grund markiert. Die Strecke kann zu Pferd oder mit dem Mountainbike zurückgelegt werden.

Italiano :

Itinerario segnalato n. 28. Un bel percorso tra boschi e pianure. Questo percorso è stato riconosciuto e tracciato dai membri dell’associazione locale À Travers Champs . È completamente segnalato con targhe gialle, scritte nere e frecce gialle su sfondo rosso. Può essere esplorato a cavallo o in mountain bike.

Español :

Ruta señalizada nº 28. Un bonito recorrido entre bosques y llanuras. Este itinerario ha sido reconocido y cartografiado por los miembros de la asociación local À Travers Champs . Está totalmente señalizado con placas amarillas, letras negras y flechas amarillas sobre fondo rojo. Se puede recorrer a caballo o en bicicleta de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data