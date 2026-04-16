Rojéo et Muliette Théâtre de La Closerie Étais-la-Sauvin

Étais-la-Sauvin

Rojéo et Muliette

Théâtre de La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Pour rompre la monotonie des jours trop longs où il ne se passe rien, Lucie et Jean, tous deux pensionnaires d’une maison de retraite, se racontent des histoires et s’identifient à des personnages mythiques, Octavie, Juliette, Cléopâtre… pour Lucie ; Hamlet, Roméo, Macbeth… pour Jean.

Aujourd’hui ils seront Juliette, rebaptisée Muliette, l’éternelle jeunesse, et Roméo, rebaptisé Rojéo, le jeune idéaliste.

C’est à la fois drôle et émouvant

Violaine Clanet et Laurent Clairet, issus de l’École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau, ont déjà fait les belles heures de La Closerie, en 2018, avec Marcelle, Marcel où ils abordaient avec une grande sensibilité le problème du handicap. Un duo comique et attachant !

Et, comme le souligne Michèle Vagne, 1ère adjointe à la commune de Souvigny, Commission Culture, la Compagnie La Volga fait preuve d’une grande imagination pour les décors et la mise en scène. .

Théâtre de La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@orange.fr

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English : Rojéo et Muliette

L’événement Rojéo et Muliette Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !