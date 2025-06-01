La Vélo Francette Voie verte de Thury-Harcourt-Le-Hom à Caen Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
La Vélo Francette Voie verte de Thury-Harcourt-Le-Hom à Caen Thury-Harcourt-le-Hom Calvados vendredi 1 août 2025.
La Vélo Francette Voie verte de Thury-Harcourt-Le-Hom à Caen
La Vélo Francette Voie verte de Thury-Harcourt-Le-Hom à Caen 14220 Thury-Harcourt-le-Hom Calvados Normandie
Durée : Distance : 27000.0 Tarif :
De Thury-Harcourt-Le-Hom à Caen, La Vélo Francette suit une voie verte 100 % sécurisée. Un itinéraire paisible entre nature et patrimoine, longeant l’Orne jusqu’au cœur de Caen, idéal pour une escapade à vélo en toute tranquillité.
http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30
English : La Vélo Francette Voie verte de Thury-Harcourt-Le-Hom à Caen
From Thury-Harcourt-Le-Hom to Caen, La Vélo Francette follows a 100% secure greenway. A peaceful itinerary between nature and heritage, along the Orne to the heart of Caen, ideal for a quiet cycling getaway.
Deutsch :
Von Thury-Harcourt-Le-Hom bis Caen verläuft die Vélo Francette auf einem 100 % sicheren grünen Weg. Eine friedliche Route zwischen Natur und Kulturerbe, entlang der Orne bis ins Herz von Caen, ideal für einen entspannten Fahrradausflug.
Italiano :
Da Thury-Harcourt-Le-Hom a Caen, la Vélo Francette segue un percorso verde sicuro al 100%. Un percorso tranquillo attraverso la natura e il patrimonio, lungo il fiume Orne fino al cuore di Caen, ideale per una tranquilla pausa in bicicletta.
Español :
De Thury-Harcourt-Le-Hom a Caen, la Vélo Francette sigue una ruta verde 100% segura. Una ruta tranquila por la naturaleza y el patrimonio, a lo largo del río Orne hasta el corazón de Caen, ideal para una tranquila escapada en bicicleta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Normandie Tourisme