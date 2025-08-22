La VélOeno71 en quête du discret Aligoté Chagny Saône-et-Loire
Au départ de Chagny empruntez les chemins de campagne dans les vignes et longez le canal de Bourgogne par l’EuroVélo 6 pour découvrir la confidentielle appellation Bouzeron.
From Chagny, take the country lanes through the vineyards and along the Burgundy canal on EuroVélo 6 to discover the confidential Bouzeron appellation.
Von Chagny aus nehmen Sie die Landwege durch die Weinberge und fahren auf der EuroVélo 6 am Kanal von Burgund entlang, um die vertrauliche Appellation Bouzeron zu entdecken.
Partendo da Chagny, percorrete le strade di campagna tra i vigneti e pedalate lungo il canale di Borgogna con l’EuroVélo 6 per scoprire la riservata denominazione Bouzeron.
Saliendo de Chagny, tome los caminos rurales que atraviesan los viñedos y pedalee por el canal de Borgoña en EuroVélo 6 para descubrir la denominación confidencial de Bouzeron.
