Route des vins Côte Chalonnaise & Couchois Chagny Saône-et-Loire

Route des vins Côte Chalonnaise & Couchois

Route des vins Côte Chalonnaise & Couchois 2 Rue des Halles 71150 Chagny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Tout au long de cette longue balade viticole à travers la Côte Chalonnaise et le Couchois, laissez-vous guider avec l’application Route71 de village en village, de caveau en domaine.

English :

Along this long wine trail through the Côte Chalonnaise and Couchois regions, let the Route71 app guide you from village to village, from winery to winery.

Deutsch :

Lassen Sie sich auf dieser langen Weinwanderung durch die Côte Chalonnaise und das Couchois mit der App Route71 von Dorf zu Dorf, von Weinkeller zu Weingut führen.

Italiano :

Utilizzate l’app Route71 per guidarvi da un villaggio all’altro e da una cantina all’altra in questo lungo percorso enologico attraverso le regioni della Côte Chalonnaise e del Couchois.

Español :

Utilice la aplicación Route71 para guiarse de pueblo en pueblo y de bodega en bodega en esta larga ruta del vino por las regiones de Côte Chalonnaise y Couchois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data