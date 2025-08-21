La Véloroute de la Vallée du Dropt en Lot-et-Garonne Duras Lot-et-Garonne

La Véloroute de la Vallée du Dropt en Lot-et-Garonne Vélo de route Difficulté moyenne

La Véloroute de la Vallée du Dropt en Lot-et-Garonne 47120 Duras Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 87900.0 Tarif :

La Véloroute de la vallée du Dropt, s’étire sur 89km au pied de doux coteaux ponctués de petits villages pittoresques. Les passionnés de patrimoine découvriront châteaux et Bastides, les plus gourmands pruneaux et vin. Quant aux aventuriers, la rivière s’offre à eux.

Difficulté moyenne

https://www.af3v.org/les-voies-vertes/voies/578-veloroute-de-la-vallee-du-dropt/ +33 5 53 66 14 14

English : La Véloroute de la Vallée du Dropt en Lot-et-Garonne

The Dropt Valley cycle route stretches over 89km at the foot of gentle hillsides dotted with small picturesque villages. Heritage enthusiasts will discover castles and bastides, and those who love prunes and wine. As for the adventurers, the river offers itself to them.

Deutsch : La Véloroute de la Vallée du Dropt en Lot-et-Garonne

Die Véloroute de la vallée du Dropt erstreckt sich über 89 km am Fuße sanfter Hügel, die von kleinen malerischen Dörfern unterbrochen werden. Die Liebhaber des Kulturerbes werden Schlösser und Bastiden entdecken, die Feinschmecker Pflaumen und Wein. Für Abenteurer bietet sich der Fluss an.

Italiano :

Il percorso ciclabile della Valle del Dropt si estende per 89 km ai piedi di dolci colline punteggiate da piccoli villaggi pittoreschi. Gli appassionati di patrimonio scopriranno castelli e bastide, e gli amanti delle prugne e del vino. Per quanto riguarda gli avventurieri, il fiume si offre a loro.

Español : La Véloroute de la Vallée du Dropt en Lot-et-Garonne

La ruta ciclista del Valle del Dropt se extiende a lo largo de 89 km al pie de suaves laderas salpicadas de pequeños y pintorescos pueblos. Los aficionados al patrimonio descubrirán castillos y bastidas, y los amantes de las ciruelas pasas y el vino. En cuanto a los aventureros, el río se ofrece a ellos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine