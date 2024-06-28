La Venise des Alpes Annecy Haute-Savoie

La Venise des Alpes Annecy Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

La Venise des Alpes

La Venise des Alpes Rue de la Préfecture 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Immergez-vous dans Annecy, la Venise des Alpes avec ses canaux, son histoire et ses monuments.



Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui parcourent la vieille ville lui ont donné le surnom de « Venise des Alpes ».

English : La Venise des Alpes

Discover Annecy, the Venice of the Alps and its waterways, its background and monuments.



It is nicknamed the « Venice of the Alps » because of its aquamarine lake and the canals which run through the old town.

Deutsch : La Venise des Alpes

Tauchen Sie ein in Annecy, das Venedig der Alpen mit seinen Kanälen, seiner Geschichte und seinen Sehenswürdigkeiten.



Der blaugrüne See und die Kanäle, die sich durch die Altstadt ziehen, haben der Stadt den Beinamen « Venedig der Alpen » eingebracht.

Italiano :

Immergetevi ad Annecy, la Venezia delle Alpi, con i suoi canali, la sua storia e i suoi monumenti.



Il suo lago verde-azzurro e i canali che attraversano il centro storico le hanno conferito il soprannome di « Venezia delle Alpi ».

Español : La Venise des Alpes

Sumérjase en Annecy, la Venecia de los Alpes con sus canales, su historia y sus monumentos.



Su lago azul verdoso y los canales que recorren el casco antiguo le han dado el apodo de « Venecia de los Alpes ».

