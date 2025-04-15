La ville d’Agen, vue du coteau de l’Ermitage Agen Lot-et-Garonne

La ville d’Agen, vue du coteau de l’Ermitage Agen Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

La ville d’Agen, vue du coteau de l’Ermitage A pieds Facile

La ville d’Agen, vue du coteau de l’Ermitage 47000 Agen Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Au départ de la place du Gravier qui borde la Garonne, vous passerez d’abord dans des lieux historiques de la ville avant de rejoindre le plateau de l’Ermitage et son point de vue sur la ville.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : La ville d’Agen, vue du coteau de l’Ermitage

Starting from the Place du Gravier along the Garonne, you will first pass through some of the city’s historic sites before reaching the Hermitage plateau and its viewpoint over the city.

Deutsch : La ville d’Agen, vue du coteau de l’Ermitage

Von der Place du Gravier, die an die Garonne grenzt, gehen Sie zunächst an historischen Orten der Stadt vorbei, bevor Sie das Plateau de l’Ermitage mit seinem Aussichtspunkt über die Stadt erreichen.

Italiano :

Partendo da Place du Gravier, sulle rive della Garonna, si attraversano alcuni siti storici della città prima di raggiungere l’altopiano dell’Hermitage e il suo punto di osservazione sulla città.

Español : La ville d’Agen, vue du coteau de l’Ermitage

Partiendo de la plaza del Gravier, a orillas del Garona, pasará primero por algunos lugares históricos de la ciudad antes de llegar a la meseta del Hermitage y su mirador sobre la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine