La Virée promenade street art Annecy Haute-Savoie

C’est un parcours piéton en plein air, jalonné d’œuvres artistiques réalisées à partir d’un urbanisme déjà existant.

https://onelink.to/viannecy +33 6 77 63 13 61

English : La Virée promenade street art

By foot, skateboard or bike, « La Virée » is an outdoor trail contoured by colourful artworks created amongst existing urban elements.

Deutsch : La Virée promenade street art

Es handelt sich um einen Fußgängerweg im Freien, der mit künstlerischen Werken gesäumt ist, die auf der Grundlage bereits bestehender Stadtplanung geschaffen wurden.

Italiano :

Si tratta di un percorso pedonale a cielo aperto, scandito da opere artistiche basate sull’urbanistica esistente.

Español : La Virée promenade street art

Se trata de un recorrido peatonal al aire libre, jalonado por obras artísticas basadas en el urbanismo existente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme